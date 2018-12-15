Футбол
Футболисты «Эспаньола» потерпели пятое поражение в Примере подряд
Футболисты «Эспаньола» потерпели пятое поражение в Примере подрядРИА Новости12:48
|18′
Хоакин Санчес
|23′
Вильям Карвалью
Серхио Гарсия
|24′
|41′
Хуниор Фирпо
Кристиан Тельо
|43′
Джовани Ло Чельсо
Борха Иглесиас
|45′
|53′
Аисса Манди
Борха Иглесиас
Эрнан Перес
|56′
Давид Лопес
|56′
|65′
Сидней Решел
Эстебан Гранеро
Серхи Дардер
|69′
|71′
Лорен Морон
Антонио Санабрия
Лео Баптистао
Пабло Пьятти
|78′
Виктор Санчес
|84′
|85′
Кристиан Тельо
|89′
Хоакин Санчес
Хави Гарсия
|90′+2′
Оскар Дуарте
|33%
|Владение мячом
|67%
|77%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|3
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|2
|5
|Офсайды
|1
|–
|Угловые
|4
|10
|Отборы
|7
|22
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Эспаньол
Расстановка 4‑4‑2
13
Лопес
8
Росалес
15
Лопес
6
Дуарте
28
Педроса
10
Дардер
4
Санчес
21
Рока
19
Пьятти
9
Гарсия
17
Перес
13
Лопес
23
Манди
5
Бартра
12
Решел
2
Герреро
21
Ло Чельсо
14
Карвалью
6
Каналес
11
Тельо
3
Гарсия
9
Санабрия
Бетис
Расстановка 3‑5‑2
Автором гола у каталонской команды стал Серхио Гарсия (24). "Бетис", набравший 25 очков, занимает пятое место в Примере. "Эспаньол", потерпевший пятое поражение подряд, с 21 баллом располагается на 11-й позиции.
РИА Новости12:48
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«Эспаньол» — «Бетис». Прогноз и ставки на чемпионата Испании 16 декабря 2018 года
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