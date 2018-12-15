Футбол

Футболисты «Эспаньола» потерпели пятое поражение в Примере подряд
РИА Новости
12:48

Эспаньол — Бетис
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
18′
Хоакин Санчес
23′
Вильям Карвалью
Серхио Гарсия
24′
41′
Хуниор Фирпо
Кристиан Тельо
43′
Джовани Ло Чельсо
Борха Иглесиас
45′
53′
Аисса Манди
Борха Иглесиас
Эрнан Перес
56′
Давид Лопес
56′
65′
Сидней Решел
Эстебан Гранеро
Серхи Дардер
69′
71′
Лорен Морон
Антонио Санабрия
Лео Баптистао
Пабло Пьятти
78′
Виктор Санчес
84′
85′
Кристиан Тельо
89′
Хоакин Санчес
Хави Гарсия
90′+2′
Оскар Дуарте
Автором гола у каталонской команды стал Серхио Гарсия (24). "Бетис", набравший 25 очков, занимает пятое место в Примере. "Эспаньол", потерпевший пятое поражение подряд, с 21 баллом располагается на 11-й позиции.
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