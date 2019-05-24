Футбол

Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на стадионе в Петровском паркеТАСС 06:20

Ранее ТАСС в пресс-службе московского клуба сообщили, что на матче ожидается аншлаг. Вместимость стадиона в Петровском парке составляет 25 716 человек. Реконструкция старого стадиона "Динамо" началась в 2008 году и закончилась в ноябре 2018-го.
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«Динамо» проводит первую тренировку на новом стадионе

Чемпионат05:42

Московское «Динамо» проводит тренировку на новом стадионе (фото)

Советский спорт05:28

«Динамо» проводит первую тренировку на новом стадионе

Sportbox.RU05:06

«Динамо» проводит первую тренировку на новом стадионе

Sport24.ru05:15

«Динамо» проводит первую тренировку на новом стадионе

Матч ТВ05:06

«Динамо» проводит первую тренировку на обновленном стадионе

Спорт-Экспресс05:24

«Динамо» проводит первую тренировку на новом стадионе

Sports.ru05:17
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Происшествия

В Туле неизвестный расстрелял полицейского

Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
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Политика

Администрация Зеленского обвинила депутатов Рады в обмане президента

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан публично заявил, что депутаты Верховной рады обманули президента страны Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство.
Обновлено в 02:31
Технологии

MasterCard запустит сервис снятия наличных через QR-код

Назван срок старта тестирования оплаты покупок по QR-коду Сервис будет работать через специальное приложение и QR-код, который придётся просканировать с экрана банкомата, а потом подтвердить свою личность при помощи биометрии через смартфон – это могут быть отпечаток пальца или система распознавания лица.
Обновлено в 02:49
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Гаджеты

Дебют смартфона Xiaomi Redmi K20 запланирован на конец мая

Компания Xiaomi готовит дебют нового смартфона модели Redmi K20, презентацию гаджета запланировали на 28 мая.
Обновлено в 05:21
Общество

В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала

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Обновлено в 06:30
Политика

Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше

Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Обновлено в 03:05
Авто

Новый Opel Corsa получил электромотор

Вскоре после официального старта продаж автомобиля бренд выпустит модель Corsa с приставкой «e» в названии, укомплектованую электрическим агрегатом, выдающим 136 л. с. и 260 Нм крутящего момента.
Обновлено 22 мая в 02:23
Общество

Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов

Поясняется, что банки используют коды, присылаемые в СМС, которые нельзя называть кому-либо, в том числе и сотруднику банка.
Обновлено в 03:32
Хоккей

IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

США снова проиграли: Индия может отказаться от F-21 в пользу МиГ-35

Обновлено в 06:06
Политика

Путин вручил государственные награды

В Кремле, президент России Владимир Владимирович Путин вручил государственные награды.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

Партия Порошенко сменит название

21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
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Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В мечети в Кабуле прогремел взрыв

Обновлено в 06:05
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:25
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 04:08
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Общество

Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге

В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев

Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 05:40
Общество

Роскачество выбрало лучшие марки глазированных сырков

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Шоу-бизнес

Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.
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Экономика

МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4%

Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Общество

Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Сотрудники ФСБ выявили четыре подпольные оружейные мастерские

Обновлено в 03:24
Политика

В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией

На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги конкурса

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересчитали баллы участников, в связи с чем некоторые позиции в итоговом рейтинге были смещены.
Обновлено 22 мая в 22:57
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