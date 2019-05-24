Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на стадионе в Петровском паркеТАСС 06:20

Ранее ТАСС в пресс-службе московского клуба сообщили, что на матче ожидается аншлаг. Вместимость стадиона в Петровском парке составляет 25 716 человек. Реконструкция старого стадиона "Динамо" началась в 2008 году и закончилась в ноябре 2018-го.

Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на стадионе в Петровском парке

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