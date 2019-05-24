Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионеГазета.Ru 07:38

Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС. Команда сыграет дебютную встречу на стадионе 26 мая против тульского "Арсенала" в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

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