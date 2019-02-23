Футбол

Футболисты ЦСКА сыграли в необычные крестики-ноликиМатч ТВ 01:34

Тренерский штаб ЦСКА на одной из тренировок команды в испанском Кампоаморе предложил футболистам сыграть в необычный вариант игры крестики-нолики. В субботу ЦСКА проведет в Испании товарищеский матч с «Уфой». После 17-и туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место.
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