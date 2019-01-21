Футбол
Согласно котировкам, ЦСКА победит «Вентспилс» в товарищеском матчеЧемпионат 01:40
Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча ЦСКА — «Вентспилс» (Латвия). Начало встречи 21 января 2019 года запланировано на 18:00 мск. Аналитики считают «Вентспилс» аутсайдером.
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WhatsApp анонсировал введение новых ограничений на пересылку одного и того же сообщения одним пользователем до пяти раз.
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Скрытые камеры появятся в автомобилях каршеринга
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Наука
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Общество
Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного уровня
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«Спектр-Р» в очередной раз не отреагировал на сигналы с Земли
Российский космический радиотелескоп «Спектр-Р» («Радиоастрон») не отреагировал на отправленные с Земли команды в ходе очередного сеанса связи, который состоялся 21 января.
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Финансы
Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет
Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
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Первый экземпляр новой Toyota Supra продали за 2,1 млн долларов
Если за американский спорткар автопроизводитель выручил 1,1 млн долларов, то вот японская машина была продана за 2,1 млн долларов.
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ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки
В ГИБДД намерены обязать получать номерные знаки на автомобили в соответствии с пропиской собственника, пишет 21 января «Коммерсантъ».
Обновлено в 00:22
Общество
В РАН решили не голосовать о присвоении патриарху звания профессора
18 января СМИ со ссылкой на пресс-службу РАН сообщили, что на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
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«Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль» объединяют бизнес
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Патент раскрыл внешний облик смартфона Motorola RAZR 2019
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Политика
Чубайс признал поражение в споре с Захаровой о бедности россиян
Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс с иронией признал победу официального представителя МИД России Марии Захаровой в диспуте о причинах бедности россиян.
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«АвтоВАЗ» объявил о скидках на автомобили Lada 2018 года выпуска
Пресс-служба компании «АвтоВАЗ» сообщила о том, что до конца января во всех дилерских центрах Lada в России действует специальное предложение на покупку автомобилей марки 2018 года выпуска.
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