Футбол
Футболисты ЦСКА разгромили «Рубин» в товарищеском матчеТАСС 10:47
Футбольный клуб ЦСКА со счетом 4:0 обыграл казанский "Рубин" в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковных Ватутинках. Хет-триком отметился Арнор Сигурдссон (14-я, 79-я и 80-я минуты), еще один гол забил Федор Чалов (86, с пенальти).
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