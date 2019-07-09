Футбольный клуб ЦСКА со счетом 4:0 обыграл казанский "Рубин" в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковных Ватутинках. Хет-триком отметился Арнор Сигурдссон (14-я, 79-я и 80-я минуты), еще один гол забил Федор Чалов (86, с пенальти).

Политика Володин объявил внеочередное заседание Совета Госдумы Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента.

Спорт Глушаков подал заявление на бывшую жену Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.

Транспорт Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Происшествия Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.

Шоу-бизнес Оскар Кучера стал отцом в пятый раз Имя ребенка супруги пока не сообщают. Отметим, о грядущем пополнении в семье Оскара Кучеры стало известно в марте.

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.

Транспорт Опубликован список всех дорожных камер Москвы Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил адресный список всех дорожных камер фото- и видеофиксации Москвы.

Шоу-бизнес Папарацци засняли Джоли на прогулке с крестной мамой в Париже Жаклин тесно общалась с покойной мамой актрисы Маршелин, а теперь поддерживает теплые отношения с самой Джоли.

Футбол Фоменко возглавил «Краснодар-2» Новым главным тренером «Краснодара-2» стал Олег Фоменко. Ранее специалист входил в тренерский штаб основной команды «Краснодара».

ЖКХ В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Политика МИД Грузии поприветствовал отказ Путина от санкций Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал правильным отказ Владимира Путина от санкций. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Имеди».

Экономика Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Гаджеты Apple обновила Macbook Air и Macbook Pro Apple обновила ноутбуки Macbook Air и Macbook Pro, говорится в сообщении компании.

Экономика Принятие закона о цифровых финансовых активах могут перенести на осень Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию, а не до конца июля, как предполагалось ранее.

Происшествия ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».

Общество В США прошел забег людей в костюмах тираннозавров В городе Оберн, штат Вашингтон, прошел забег людей в костюмах тираннозавров. Соревнование провели на ипподроме при казино Emerald Downs.

Происшествия Автомобиль Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку Автомобиль, принадлежащий бывшему нападающему сборной России Александру Кокорину, эвакуировали в Москве за неправильную стоянку.

Экономика Аналитики назвали итогом пятилетнего эмбарго рост цен на продукты Одним из итогов введенного Россией продовольственного эмбарго стал рост цен на продукты, пришли к выводу аналитики консалтинговой компании KPMG в исследовании, проведенном по просьбе РБК.

Общество Наводнение в Вашингтоне: метро и Белый дом оказались подтоплены Сильные ливни в районе американской столицы привели к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении, оказалось подтоплено метро, а также ряд районов Вашингтона и окрестностей.

Шоу-бизнес Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.

Наука Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.

Шоу-бизнес Марина Кравец стала ведущей нового шоу с Бузовой и Батрутдиновым Главными героями станут Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. Реалити доверили вести Марине Кравец.

Культура «Ласковый май» отказался ехать на гастроли в Грузию «Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию», — написал Разин.

Происшествия В Калифорнии землетрясение создало разлом, который видно из космоса Произошедшее в пятницу землетрясение в американском штате Калифорния оставило в земле разлом, который заметен из космоса, сообщает портал SFGATE.com.

Политика Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.

Авто Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в РФ Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.