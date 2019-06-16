Футбол
Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезономRT на русском 08:59
Игроки московского футбольного клуба ЦСКА прошли медицинский осмотр перед стартом нового сезона. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Отмечается, что осмотр проходил в «Лужниках».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:06, Вашингтон
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Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
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Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
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Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
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Армия и оружие
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Аргентина и Уругвай остались без света
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
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Губернатор призвал пензенцев не верить фейковым новостям о Чемодановке
С момента конфликта в Чемодановке прошло всего три дня, но за это время паблики соцсетей наводнили десятки фейковых новостей, которые многие впечатлительные граждане принимают за чистую монету и распространяют дальше.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Шепелев пригрозил сломать дверь в квартиру Жанны Фриске
Обновлено в 05:03
Футбол
Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира по футболу
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Дрессированную медведицу, напавшую на людей в Балакове, сняли на видео
Очевидец запечатлел процесс выманивания цирковой медведицы по кличке Майя, напавшей на людей в Саратовской области в минувшую субботу, 15 июня.
Обновлено в 07:23
Политика
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12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
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Сотни человек пришли проститься с убитым в драке в Чемодановке
На похороны 33-летнего жителя поселка Чемодановка Пензенской области, погибшего в ходе массовой драки, пришли не менее 300 человек.
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Наука
В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа
В Шотландии нашли искусственные острова, которые оказались древнее Стоунхенджа.
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Баскетбол
Леброн Джеймс намекнул на переход Энтони Дэвиса в «Лейкерс»
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс намекнул на скорый переход центрового "Нью-Орелан" Энтони Дэвиса.
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В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
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