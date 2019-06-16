Футбол

Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезономRT на русском 08:59

Игроки московского футбольного клуба ЦСКА прошли медицинский осмотр перед стартом нового сезона. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Отмечается, что осмотр проходил в «Лужниках».
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Игроки ЦСКА прошли медосмотр в «Лужниках»

Sport24.ru07:27

Футболисты ЦСКА прошли медосмотр

Матч ТВ07:56

Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном

РИА Новости08:12

Футболисты ЦСКА прошли медосмотр

Sports.ru08:45

Футболисты ЦСКА прошли медосмотр

Soccer.ru07:46

Игроки ЦСКА прошли медосмотр

Чемпионат07:33

Футболисты ЦСКА прошли медосмотр. Фото

Спорт-Экспресс07:20
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