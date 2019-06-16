Футбол
Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезономРИА Новости 08:12
Футболисты московского ЦСКА прошли плановый медосмотр в рамках подготовки к новому сезону, сообщается на официальном сайте армейского клуба. Как отмечается, процедура медосмотра, которую прошли игроки основной команды армейцев, прошла в воскресенье в клинике в Лужниках.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:37, Вашингтон
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Культура
Художница Катрин Ненашева рассказала, что владимирские власти запретили показывать спектакль о пытках
Художница Катрин Ненашева рассказала, что администрация Владимирской области запретила показывать в регионе иммерсивный спектакль о пытках «Груз 300».
Обновлено в 09:28
Общество
Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов
Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Баскетбол
Баскетболист Понкрашов покинул УНИКС
Обновлено в 09:36
Единоборства
Полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии завершился скандалом
Майрис Бриедис нокаутировал Кшиштофа Гловацкого в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и завоевал титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBO.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
В ЛНР сбили беспилотник украинских военных
Обновлено в 10:33
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Происшествия
Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Политика
Ренато Усатый возвращается в Молдавию
Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:55
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Здоровье
На Вологодчине отмечают День медицинского работника
Обновлено в 05:59
Здоровье
В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Дуэль советских танков в Ливии попала на видео
В столице Ливии Триполи танк Т-55, принадлежащий одному из подразделений правительства национального согласия (ПНС), уничтожил боевую машину такого же типа войск ливийского фельдмаршала Халифа Хафтара.
Обновлено в 11:26
Экономика
Титов выступил на российско-китайском деловом форуме
Россия бы хотела, чтобы Китай снизил барьерные ограничения на российские сельскохозяйственные товары, чтобы нарастить объемы экспорта в КНР этого вида продукции, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.
Обновлено вчера в 03:30
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве
Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Следственный комитете России сообщил о задержании еще 12 участников массовой драки под Пензой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Теннис
Снова Мария. Шарапова возвращается на корт
На турнире в Испании в этом году собрался на удивление хороший состав: помимо Шараповой там сыграют еще Ангелик Кербер и Виктория Азаренко.
Обновлено в 10:50
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36