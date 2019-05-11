Футбол
Футболисты ЦСКА прибыли в Санкт-ПетербургМатч ТВ 11:10
Футболисты ЦСКА успешно добрались до Санкт-Петербурга, где в рамках 28-го тура РПЛ сыграют с «Зенитом». Напомним, «Зенит» подходит к матчу в ранге чемпиона страны — по итогам прошлого тура подопечные Сергея Семака оказались недосягаемыми для конкурентов и досрочно завоевали титул.
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