Футбол

Футболисты ЦСКА поделились ожиданиями от матча ЛЧ против «Реала»
ФАН
06:43

Реал — ЦСКА
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Футболисты столичного ЦСКА готовы выложиться на сто процентов на поле ради победного исхода последнего тура Лиги чемпионов: перед заключительными матчами группового этапа подопечные Виктора Гончаренко сохраняют шансы на выход в еврокубковую весну.
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