Футбол

Футболисты ЦСКА поделились ожиданиями от матча ЛЧ против «Реала»
ФАН
06:43

Реал — ЦСКА
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Футболисты столичного ЦСКА готовы выложиться на сто процентов на поле ради победного исхода последнего тура Лиги чемпионов: перед заключительными матчами группового этапа подопечные Виктора Гончаренко сохраняют шансы на выход в еврокубковую весну.
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ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу»: страшно, но интересно

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Форточка в Европу: ЦСКА сохраняет шансы на евровесну

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Sport24.ruвчера в 11:19
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Футбол

1800 болельщиков поддержат ЦСКА в матче с «Реалом»

Словно в сюжете напряженной драмы, в группе G Лиги чемпионов все сложилось для московского ЦСКА именно так, что в самой концовке нужно набирать очки в матче с главным фаворитом квартета - мадридским "Реалом" - иначе команде придется попрощаться с еврокубками.
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Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк заявил, что не хотел нанести травму нападающему "Наполи" Дрису Мертенсу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). В одном из эпизодов встречи голландец сделал грубый подкат против бельгийского форварда.
Обновлено в 10:24
Футбол

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Обновлено в 10:24
Футбол

Супруг Шакиры купит футбольный клуб

Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 10:24
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Буффон: «Никто не хочет быть соперником „Ювентуса“ при Роналду»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон отметил, что «Ювентус» с приходом Криштиану Роналду перешел на новый уровень.
Обновлено в 09:30
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«Краснодар» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы

Самолет с футболистами и тренерский штабом «Краснодара» прибыл в Севилью, где проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы против одноименной испанской команды.
Обновлено в 10:20
Футбол

Во Франции определились с датами матчей, перенесенных из-за протестов

Лига 1 определила даты проведения матчей 17-го тура чемпионата Франции, которые были перенесены из-за протестов "желтых жилетов".
Обновлено в 10:21
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4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса»

Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют сразу 4 клуба из Премьер-Лиги.
Обновлено в 09:02
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Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Перед последним игровым днем в Лиге чемпионов определились 15 из 16 участников плей-офф.
Обновлено в 04:26
Футбол

Сёмин: «Локомотив» получил громадный опыт в Лиге чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04» (0:1). Матч стал последним для «железнодорожников» в турнире, которые заняли четвёртое место в группе.
Обновлено в 08:00
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Россия сыграет с Хорватией в основном раунде ЧЕ-2020

Сборная России, которая выступит сразу в основном раунде, оказалась в седьмой группе, где ее соперником будет сборная Хорватии, а также победитель группы F и вторая команда группы E в предварительном раунде.
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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:55
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Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО "Бутырка", передает ТАСС.
Обновлено в 10:24
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Полузащитник Яя Туре во вторник покинул "Олимпиакос" по обоюдному соглашению сторон.
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Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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