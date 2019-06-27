Футбол

Футболисты «Чертаново» забили «Шеффилду» семь безответных мячейРИА Новости вчера в 13:07

Футболисты московского "Чертаново" разгромили старейший клуб мира английский "Шеффилд" в товарищеском матче, забив в его ворота семь безответных мячей. Встреча, прошедшая в Москве в среду, завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.
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Фанаты празднуют победу «Чертанова» в матче против английского «Шеффилда»

На Варшавке. Чертаново Северное03:07

ФК «КФ» - «Шеффилд»: как любительский клуб из Санкт-Петербурга планирует собрать 14 тысяч зрителей на матче в Подмосковье

Евро-футбол.ру24 июня в 05:40

«Чертаново» разгромило «Шеффилд» в товарищеском матче — 7:0

Чемпионатвчера в 12:49

«Чертаново» разгромило «Шеффилд»

Sportbox.RUвчера в 12:53

Футболисты «Шеффилда» сыграли в боулинг перед матчем против «Чертаново»

Матч ТВ25 июня в 19:45

Автозаки уехали пустыми

Аргументы недели25 июня в 14:16

«Чертаново» забило 7 безответных голов «Шеффилду»

Спорт-Экспрессвчера в 14:50
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:29, Вашингтон
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Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
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Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

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Экономика

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Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
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Политика

Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью

Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.
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Происшествия

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Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
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Политика

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Из бизнеса рекрутируется 14% градоначальников, с регионального уровня власти "спускают" 30% руководителей городов.
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Политика

Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам

Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
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Музыка

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«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Интернет

Mozilla представила инструмент, как обмануть таргетированную рекламу

Компания Mozilla представила уникальный инструмент, как обмануть таргетированную рекламу, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
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Влад Кадони раскритиковал наряды российских «звезд»

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Кино

Роберт Дауни-младший хочет, чтобы «Мстители» превзошли «Аватар»

Американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в киновселенной Marvel, призвал фанатов посмотреть обновленную версию фильма "Мстители 4: Финал", чтобы он по кассовым сборам обогнал фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 04:58
Экономика

Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов

"Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.
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Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
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Армия и оружие

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Для детей на Ural Music Night приедут иллюзионисты

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Бывший глава Берёзовского предстанет перед судом

Вскоре чиновник предстанет перед судом.
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История любви Яна Абрамова и Алсу, которые решили стать мужем и женой через два месяца после знакомства

В честь дня рождения талантливой певицы Woman.ru решил вспомнить, как начиналась ее история любви с успешным бизнесменом.
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Армия и оружие

БМП-3 с новейшим модулем «Эпоха» проходит испытания в Минобороны

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Обновлено вчера в 20:06
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Умер актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго

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Происшествия

В Москве арестован еще один серийный отравитель

В Москве арестован еще один подозреваемый в отравлении своих жертв и серии ограблений, передает «Интерфакс» со ссылкой на московское управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).
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Происшествия

На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа

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В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт

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Политика

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Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала

Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.
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