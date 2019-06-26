Футболисты «Чертаново» забили «Шеффилду» семь безответных мячейРИА Новости 13:07

Футболисты московского "Чертаново" разгромили старейший клуб мира английский "Шеффилд" в товарищеском матче, забив в его ворота семь безответных мячей. Встреча, прошедшая в Москве в среду, завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

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Политика ПАСЕ полностью восстановила полномочия российской делегации Парламентская ассамблея Советы Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.

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Футбол «Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер «Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.

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Авто Ravon сертифицировал седан R3 для России Вслед за хэтчбеком R2 компания заново сертифицировала в России седан R3.

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