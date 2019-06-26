Футбол

Футболисты «Чертаново» забили «Шеффилду» семь безответных мячейРИА Новости 13:07

Футболисты московского "Чертаново" разгромили старейший клуб мира английский "Шеффилд" в товарищеском матче, забив в его ворота семь безответных мячей. Встреча, прошедшая в Москве в среду, завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.
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«Чертаново» забило 7 безответных голов «Шеффилду»

Спорт-Экспресс14:50

«Чертаново» разгромило «Шеффилд» в товарищеском матче — 7:0

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Английский футбольный клуб провел мастер‐класс для раменских спортсменов

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Футболисты «Шеффилда» сыграли в боулинг перед матчем против «Чертаново»

Матч ТВвчера в 19:45

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Аргументы неделивчера в 14:16

«Чертаново» разгромило «Шеффилд»

Sportbox.RU12:53
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Футбол

РФС утвердил новый формат лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
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Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

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ПАСЕ полностью восстановила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Советы Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
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Обновлено в 14:03
Происшествия

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Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено в 09:52
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей.
Обновлено в 08:37
Экономика

Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров

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Эмир Кустурица покажет свою версию «Преступления и наказания»

Обновлено в 10:48
Происшествия

В Крыму утонули двое российских десантников

Обновлено в 05:55
Происшествия

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Обновлено в 11:15
Наука

Рожки да ножки

В странах — участниках ВОЗ новый пересмотр вступит в силу с 2022 года.
Обновлено в 14:06
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 13:51
Экономика

Курс грузинского лари обновил исторический минимум

Национальный банк Грузии снизил официальный курс лари до исторического минимума — 2,8333 за доллар США. падение курса национальной грузинской валюты произошло в преддверии вступления в силу запрета на пассажирское авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено вчера в 12:13
Экономика

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
Обновлено в 07:26
Экономика

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

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Обновлено в 10:00
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Политика

Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией

Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Дело московского отравителя передано в ГСУ СК по Москве

Уголовное дело о серии отравлений в Москве с помощью напитков передано из полиции в ГСУ СК по Москве.
Обновлено в 15:00
Авто

Ravon сертифицировал седан R3 для России

Вслед за хэтчбеком R2 компания заново сертифицировала в России седан R3.
Обновлено в 05:51
Политика

ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Театры

Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго

Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Политика

Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:34
Политика

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По мнению спикера, при экс-президенте Ющенко Украина и Россия всерьез обсуждали планы вместе строить транспортный переход, и тогда никаких сомнений у украинских экспертов не возникало.
Обновлено в 08:05
Общество

BadComedian разоблачил благие намерения Собчак

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.
Обновлено в 12:51
Политика

Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
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Глава МВД предложил отбирать автомобили у пьяных водителей

Глава МВД России Владимир Колокольцев считает, что у нетрезвых водителей следует конфисковать автомобили.
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Авто

Названа российская стоимость обновленного Land Rover Discovery Sport

Рестайлинговый Land Rover Discovery Sport будет предлагаться с бензиновыми двухлитровыми моторами мощностью 200 и 249 л.с. и дизельным 2,0-литровым агрегатом со 150 или 180-сильной отдачей.
Обновлено в 15:19
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