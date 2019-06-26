Футбол
Футболисты «Чертаново» забили «Шеффилду» семь безответных мячейРИА Новости 13:07
Футболисты московского "Чертаново" разгромили старейший клуб мира английский "Шеффилд" в товарищеском матче, забив в его ворота семь безответных мячей. Встреча, прошедшая в Москве в среду, завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.
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Английский футбольный клуб провел мастер‐класс для раменских спортсменов
Телеканал 360°24 июня в 12:57
Спортивный отряд летнего лагеря академии «Чертаново» познакомился с футболистами «Шеффилда»
На Варшавке. Чертаново Северное05:14
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