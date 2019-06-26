Футболисты «Чертаново» разгромили «Шеффилд» в товарищеском матчеТАСС 13:06

Московский футбольный клуб "Чертаново" одержал крупную победу над английским "Шеффилдом" со счетом 7:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе "Арена-Чертаново". Все билеты на матч были реализованы - на встрече присутствовало примерно 1400 человек.

Политика Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.

Экономика Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.

Общество Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.

Политика Названы дата и время встречи Путина и Трампа Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому.

Происшествия В Крыму два десантника утонули после прыжка с парашютом В Крыму погибли два десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду.

Общество Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.

Армия и оружие В ДНР сообщили о задержании готовивших теракты украинских диверсантов «Силовые структуры ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств республики», — говорится в сообщении ведомства.

Политика Слуцкого не избрали вице-спикером ПАСЕ Председатель комитета Госдумы по международным делам, член партии ЛДПР Леонид Слуцкий во втором туре голосования не смог набрать необходимого числа голосов, чтобы занять должность вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Армия и оружие НАТО готовит военные меры по ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД.

Политика Строительство «Северного потока -2» может задержаться из-за Дании Датские власти могут задержать строительство "Северного потока - 2". Об этом заявил глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле, выступая на пресс-конференции Российско-германской внешнеторговой палаты.

Политика Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.

Происшествия Возгорание кровли рынка в саратовском Энгельсе локализовали Пожарные в среду локализовали возгорание кровли рынка в городе Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

Экономика Высшее образование в России стало дороже Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.

Энергетика Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Общество В КНДР пропал студент из Австралии В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.

Здоровье Ямальские врачи провели особенную операцию на сердце Врачи ямальской окружной клинической больницы провели сложнейшую операцию, когда пациент отказался от госпитализации в тюменскую больницу.