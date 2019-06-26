Футбол

Футболисты «Чертаново» разгромили «Шеффилд» в товарищеском матчеТАСС 13:06

Московский футбольный клуб "Чертаново" одержал крупную победу над английским "Шеффилдом" со счетом 7:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе "Арена-Чертаново". Все билеты на матч были реализованы - на встрече присутствовало примерно 1400 человек.
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