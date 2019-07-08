Футбол

Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок АмерикиВести.Ru 17:55

Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали. Однако все изменилось, когда бразильцы усилиями Эвертона открыли счет на 15-й минуте.
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