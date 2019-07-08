Футбол

Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки по футболуКоммерсантъ вчера в 18:12

Сборная Бразилии в девятый раз выиграла Кубок Америки, обыграв в финале команду из Перу. Встреча прошла в бразильском Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 3:1.
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Неймар: парни, поздравляю, вы заслужили

Чемпионатвчера в 22:44

Ришарлисон посвятил гол в финале Кубка Америки прабабушке, имя которой не мог вспомнить

Матч ТВвчера в 20:42

Неймар поздравил сборную Бразилии с победой в Кубке Америки-2019

Sport24.ruвчера в 22:56

Ришарлисон посвятил гол в финале Кубка Америки прабабушке, имя которой не мог вспомнить

Sportbox.RUвчера в 20:42

Уткин: «Итог Кубка Америки - самый логичный из всех, Бразилия спокойно победила»

Sport.ruвчера в 18:30

Бразилия выиграла все 5 домашних Кубков Америки

Sports.ruвчера в 18:46

Неймар: «Поздравляю, парни, вы заслужили»

Спорт-Экспрессвчера в 22:01
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Футбол

«Барселона» поборется со «Спартаком» за Хаджи

Недавно стало известно об интересе к Хаджи со стороны московского "Спартака".
Обновлено вчера в 23:06
Футбол

Месси могут отстранить на два года от игр за сборную

За оскорбительные и клеветнические слова в адрес Южноамериканской конфедерации футбола 32-летний форвард может быть отстранён ею от игр за свою национальную команду на срок до двух лет.
Обновлено вчера в 14:37
Политика

Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие

Войска Ирака проводят операцию против террористов на границе с Сирией

Обновлено вчера в 10:58
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено вчера в 01:45
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Обновлено вчера в 15:05
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол

Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»

Защитник голландского "Аякса" Маттейс де Лигт близок к переходу в итальянский "Ювентус", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика

Тюменские предприниматели продают бизнес из-за усиления контроля

Тюменские предприниматели вынуждены продавать бизнес из-за усиления контроля со стороны надзорных органов.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол

Мексика обыграла США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

Обновлено вчера в 23:14
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019-2020 гг. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Обновлено 05 июля в 14:24
Политика

Вице-адмирал Морэн отказался от должности начштаба ВМС США из-за начатого расследования

Американский вице-адмирал Уильям Морэн, который занимал должность заместителя начальника штаба ВМС США адмирала Джона Ричардсона и должен был сменить его на этом посту уже через месяц, отказался от назначения из-за начатого против него расследования.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом

Четырнадцать заключенных отравились хлебом, который им раздали во время этапирования в колонию на юге Таджикистана, сообщили РИА Новости в Главном управлении по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции страны.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В Иркутской области остался лишь один подтопленный населенный пункт

Город Тулун остался последним подтопленным паводком населенным пунктом в Иркутской области.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье

В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Наука

Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники

Обновлено 06 июля в 04:11
Политика

В ПА ОБСЕ приняли резолюцию «об оккупации» Абхазии и Южной Осетии РФ

Резолюция была подготовлена грузинским парламентарием Софио Кацаравой Резолюция, в которой Россию признают "оккупантом" Абхазии и Южной Осетии, и призывают отменить решение о признании независимости двух стран, принята в воскресенье комитетом по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Обновлено вчера в 05:17
Общество

4 святых места, которые надо посетить тем, кто мечтает о крепкой семье

О создании крепкой семьи — один раз и на всю жизнь — мечтают многие девушки.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие

Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»

Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие

«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян

Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено вчера в 17:54
Энергетика

«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России

В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено 06 июля в 01:00
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено вчера в 00:00
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

Украина впервые попросила США продать военную технику

Министерство обороны Соединённых Штатов получило заявку от властей Украины на приобретение военной техники.
Обновлено вчера в 16:03
Наука

Красноярский ученый нашел причину частых нападений медведей на людей

Международный коллектив исследователей при участии ученого из Красноярского края выполнили глобальный анализ причин нападений бурых медведей на людей — они составили карту нападения хищников и рассказали, что делать, чтобы снизить количество таких происшествий.
Обновлено вчера в 23:37
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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