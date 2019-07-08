Футбол
Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки по футболуКоммерсантъ вчера в 18:12
Сборная Бразилии в девятый раз выиграла Кубок Америки, обыграв в финале команду из Перу. Встреча прошла в бразильском Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 3:1.
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