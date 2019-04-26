Футбол
Футболисты «Болтона» отказались от игры из-за задержки зарплатыСолидарность 05:38
Игроки футбольного клуба «Болтон Уондерерс» (Великобритания) отказались выходить на запланированный матч против команды «Брентфорд». Игра должна была состояться 27 апреля, однако ее отменили из-за протеста игроков «Болтона».
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Тела всех погибших горняков были извлечены из-под завалов. Напомним, что на шахте «Схидкарбон» утром 25 апреля произошёл взрыв метана.
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Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
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Лодку Федора Конюхова сняли на видео
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Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.
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Московская погода побила температурный рекорд
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Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
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Армия и оружие
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Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИ
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Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
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Зеленский рассказал о появлении на Украине «новой секты»
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»
«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
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Юлия Началова за сутки до введения в кому размещала в соцсетях «снимки из Рима»
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В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ
Комиссия Минобороны России завершила работу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) по проверке информации, появившейся в СМИ, о якобы «срывании погон» курсантами училища на полевом обмундировании.
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Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
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Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
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Задержание Климца подтверждено его советником
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Обновлено в 09:59
Футбол
Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги
Как стало известно «Чемпионату», центральный защитник Александр Жиров, выступающий за клуб второго по силе дивизиона Германии «Зандхаузен», может продолжить карьеру в Бундеслиге.
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Шестилетний мальчик умер после катания с горки
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