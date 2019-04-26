Футбол

Футболисты «Болтона» отказались от игры из-за задержки зарплатыСолидарность 05:38

Игроки футбольного клуба «Болтон Уондерерс» (Великобритания) отказались выходить на запланированный матч против команды «Брентфорд». Игра должна была состояться 27 апреля, однако ее отменили из-за протеста игроков «Болтона».
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Газета.Ruвчера в 12:31
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
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