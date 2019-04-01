Футбол

Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплатыСоветский спорт 13:54

Отмечается, что футболисты приняли решение не посещать тренировки в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки зарплаты. Болтон уже второй месяц подряд не может своевременно выплатить сотрудникам зарплаты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты

Советский спорт13:54

Футболисты английского клуба отказываются тренироваться из-за долгов

Газета.Ru13:39

Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты

Soccer.ru12:12

Футболисты английского клуба устроили забастовку из-за долгов по зарплате

Lenta.ru13:12

Футболисты английского «Болтона» бойкотируют тренировки

Матч ТВ12:14

Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты

Чемпионат13:30

Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты второй месяц подряд

Спорт-Экспресс11:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Армия и оружие

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Обновлено 30 марта в 06:25
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррель

Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.
Обновлено в 14:01
Авто

Завод Hyundai в Петербурге увеличил в 1 квартале производство на 4%

Напомним, в прошлом году «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» подписал инвестиционный контракт (СПИК).
Обновлено в 13:10
Футбол

Жена Новосельцева рассказала о первом звонке мужа за полтора месяца

Обновлено в 08:55
Футбол

Назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Форвард "Барселоны" Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом сезона 2018/19.
Обновлено в 16:15
Авто

Продажи нового Nissan Qashqai запустили в России

Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai.
Обновлено в 09:03
Общество

В Москве откроют двадцать новых необычных площадок для свадеб

Два десятка необычных площадок для проведения свадеб и торжественной регистрации брака откроют в Москве 4 мая 2019 года.
Обновлено в 12:56
Спорт

Тутберидзе рассказала, почему не сложилась ее спортивная карьера

Обновлено в 13:27
Происшествия

Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии

Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Политика

ЦИК Украины официально объявила о втором туре выборов президента

Обновлено в 03:31
Интернет

«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа

Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ

СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.
Обновлено в 15:36
Политика

Охлобыстин простил Зеленского, назвавшего его и Пореченкова «идиотами»

Обновлено в 06:05
Политика

Имущество компаний Коломойского арестовано из-за «Приватбанка»

Печерский районный суд Киева принял решение арестовать имущество некоторых компаний, одним из владельцев которых является Игорь Коломойский.
Обновлено в 14:02
Происшествия

СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии

В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 13:22
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу в России

С 1 апреля в России вступил новый порядок расчета скидки по ОСАГО.
Обновлено в 15:25
Политика

Въезд в Россию по электронным визам планируют запустить в 2020 году

Система электронных виз может быть внедрена в РФ с начала 2020 года.
Обновлено в 15:57
Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Обновлено в 15:32
Энергетика

Дело «Газпрома» и «Нафтогаза» рассмотрят в Стокгольме весной 2021 года

Слушания по иску "Газпрома" с требованием изменить или расторгнуть контракт на транзит с "Нафтогазом" и встречным требованиям "Нафтогаза" о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд назначены на апрель — май 2021 года, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 15:43
Армия и оружие

В Иране назвали преимущества российских танков

Обновлено в 06:14
Армия и оружие

National Interest назвал монстром российский МиГ-29

Истребитель МиГ-29, создававшийся Советским Союзом как ответ американскому F-16, стал настоящий монстром, пишет американское издание National Interest.
Обновлено в 15:45
Политика

Чем запомнился первый тур президентских выборов на Украине

После обработки более 91% протоколов во второй тур президентских выборов на Украине выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Обновлено в 12:21
Общество

ГИБДД хочет ужесточить контроль за автошколами

ГИБДД намерена усилить контроль за автошколами, запретив им обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.
Обновлено в 03:34
Общество

Гороскоп на апрель по знакам зодиака: о жизни и любви

В первой половине апреля могут быть трудности в семейной жизни, во второй станет легче.
Обновлено в 02:07
Экономика

На соки с сахаром могут поднять НДС

Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца

Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Болтон Уондерерс
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Болтона, графство Большой Манчестер. Образован в 1874 году под названием «Крайст Черч» Является одним из 12 клубов-основателей старейшей в мире футбольной лиги - Футбольной лиги Англии. По итогам сезона 2016/17 занял второе место в Лиге 1 и получил право выхода в Чемпионшип. Команда проводит домашние матчи на стадионе «Юниверсити оф Болтон», вмещающем более 28 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное