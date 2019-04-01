Футбол
Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплатыСоветский спорт вчера в 13:54
Отмечается, что футболисты приняли решение не посещать тренировки в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки зарплаты. Болтон уже второй месяц подряд не может своевременно выплатить сотрудникам зарплаты.
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Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты второй месяц подряд
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