Футбол

Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплатыСоветский спорт вчера в 13:54

Отмечается, что футболисты приняли решение не посещать тренировки в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки зарплаты. Болтон уже второй месяц подряд не может своевременно выплатить сотрудникам зарплаты.
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Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты

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