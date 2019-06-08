Футбол

Сборная Германии победила Беларусь в отборочном матче ЧЕ-2020RT на русском 16:35

Беларусь — Германия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Борисов-арена»
13′
Лерой Сане
Валерий Громыко
Никита Корзун
57′
62′
Марко Ройс
Денис Лаптев
Максим Скавыш
63′
Юрий Ковалев
Михаил Гордейчук
69′
71′
Серж Гнабри
Юлиан Дракслер
76′
Марко Ройс
Юлиан Брандт
Игорь Шитов
77′
81′
Илкай Гюндоган
Леон Горетцка
Никита Корзун
90′+4′
В матче группы С квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 команда Германии победила сборную Беларуси. Встреча, проходившая в Борисове, завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Германии. Голы в матче забивали Лерой Сане и Марко Ройс.
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