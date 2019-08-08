Футбол
Футболисты «Баварии» забили 23 безответных мяча в товарищеском матчеВести.Ru 14:25
В рамках товарищеского матча мюнхенская "Бавария" разгромила команду "Роттах Эгерн". Подопечные хорватского специалиста Нико Ковача отправили в ворота соперника 23 безответных мяча.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:50, Вашингтон
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Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»
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Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
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В Сети показали дизайн необычного гибрида УАЗа и Хаммер
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Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим
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Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
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Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИ
В комитет Конгресса США были предоставлены документы, в которых говорится о связях россиян с президентом США Дональдом Трампом.
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Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.
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Страшную находку обнаружили местные жители в лесу Аввакумовском сельском поселении недалеко от Твери.
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