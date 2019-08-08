Футбол
Футболисты «Баварии» забили 23 безответных мяча в товарищеском матчеВести.Ru 14:25
В рамках товарищеского матча мюнхенская "Бавария" разгромила команду "Роттах Эгерн". Подопечные хорватского специалиста Нико Ковача отправили в ворота соперника 23 безответных мяча.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
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