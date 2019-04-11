Футболисты «Баварии» подрались на тренировкеNews.ru 11:10

Футболистов разнимали защитники Никлас Зюле и Джером Боатенг. Главный тренер мюнхенцев Нико Ковач продолжил тренировку, несмотря на инцидент. В текущем сезоне Левандовски провёл 39 матчей за «Баварию», забил 35 мячей и отдал семь результативных передач.

Финансы В ЦБ заявили о росте внешнего долга России «Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.

Армия и оружие Командующего ВДВ десантировали в Сирию Генерал-полковник Андрей Сердюков, согласно практике ротации высшего командного состава, мог оказаться в Сирии еще в сентябре 2017 года (его существенным плюсом назывался опыт боевых действий в Чечне, а также в операции по присоединению Крыма).

Происшествия Учительница из Новомосковска избила ученика указкой за плохой ответ На кадры попал инцидент с преподавателем, которая стала бить указкой ученика, потому что тот не смог ответить на вопрос у доски.

Политика Кадыров призвал простить Чечне долги за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.

Путешествия Визы россиян стали чаще аннулировать из-за липовых бронирований По данным Комарова, люди в соцсетях делятся информацией о том, что европейцы аннулируют туристам визы из-за того, что после их получения путешественники отменяют брони в отелях.

Политика Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».

Экономика Минпромторг заказал работу по импортозамещению в Sukhoi Superjet за 3,5 млрд рублей Министерство промышленности и торговли России заказало проведение модификационных работ по импортозамещению в Sukhoi Superjet, следует из данных сайта госзакупок.

Игры В Origin началась весенняя распродажа В цифровом магазине ЕА стартовала весенняя распродажа, которая продлится до 25 апреля.

Транспорт Депутаты предлагают изменить скоростной режим Депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение скоростного режима.

Шоу-бизнес Напившаяся слабительного Пугачева поразила силой голоса Журналист удивился силе голоса Примадонны. Напуганный байками о "хрипящей Пугачевой" он не мог поверить своим ушам.

Политика Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Политика В США призвали к пересмотру политики в отношении России Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.

Политика Песков ответил на высказывание Лукашенко о «выкручивании рук» Россией В Кремле прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о выкручивании рук Россией, сообщает «Интерфакс».

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.

Политика КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.

Космос Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.

Политика Двое российских полицейских попросили политического убежища на Украине По данным ведомства, в среду, 10 апреля российские полицейские перешли границу в районе пропускного пункта «Гоптовка» (Харьковская область) и попросили убежища.

Наука Останки людей нового вида нашли на Филиппинах Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.

Армия и оружие В ВКС рассказали о разработке С-500 Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — замкомандующего ВКС России Юрий Грехов в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» заявил, что близится к завершению разработка ЗРС С-500.

Политика Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.

Политика В Израиле подвели итоги парламентских выборов По итогам предыдущих выборов Кнессет был сформирован из 10 партий. Правом голоса обладает свыше 6,3 млн жителей Израиля.

Энергетика «Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.