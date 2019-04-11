Футбол
Футболисты «Баварии» подрались на тренировкеNews.ru 11:10
Футболистов разнимали защитники Никлас Зюле и Джером Боатенг. Главный тренер мюнхенцев Нико Ковач продолжил тренировку, несмотря на инцидент. В текущем сезоне Левандовски провёл 39 матчей за «Баварию», забил 35 мячей и отдал семь результативных передач.
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В ЦБ заявили о росте внешнего долга России
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Учительница из Новомосковска избила ученика указкой за плохой ответ
На кадры попал инцидент с преподавателем, которая стала бить указкой ученика, потому что тот не смог ответить на вопрос у доски.
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По данным Комарова, люди в соцсетях делятся информацией о том, что европейцы аннулируют туристам визы из-за того, что после их получения путешественники отменяют брони в отелях.
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Экономика
Минпромторг заказал работу по импортозамещению в Sukhoi Superjet за 3,5 млрд рублей
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В Origin началась весенняя распродажа
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Напившаяся слабительного Пугачева поразила силой голоса
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Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН
Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
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Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
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Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Политика
Песков ответил на высказывание Лукашенко о «выкручивании рук» Россией
В Кремле прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о выкручивании рук Россией, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 07:50
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МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
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КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено вчера в 15:08
Космос
Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен
Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.
Обновлено в 08:18
Политика
Двое российских полицейских попросили политического убежища на Украине
По данным ведомства, в среду, 10 апреля российские полицейские перешли границу в районе пропускного пункта «Гоптовка» (Харьковская область) и попросили убежища.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Невесту Данко обвинили в краже $500 000
Обновлено в 11:30
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
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Армия и оружие
В ВКС рассказали о разработке С-500
Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — замкомандующего ВКС России Юрий Грехов в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» заявил, что близится к завершению разработка ЗРС С-500.
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Примечательно, что длинноногая красавица решилась обнажиться после операции.
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«Арсенал» без проблем разобрался с «Наполи»
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Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
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Политика
В Израиле подвели итоги парламентских выборов
По итогам предыдущих выборов Кнессет был сформирован из 10 партий. Правом голоса обладает свыше 6,3 млн жителей Израиля.
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Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35