Футбол

Футболисты «Баварии» подрались на тренировкеNews.ru 11:10

Футболистов разнимали защитники Никлас Зюле и Джером Боатенг. Главный тренер мюнхенцев Нико Ковач продолжил тренировку, несмотря на инцидент. В текущем сезоне Левандовски провёл 39 матчей за «Баварию», забил 35 мячей и отдал семь результативных передач.
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Левандовски подрался с Команом на тренировке «Баварии»

Чемпионат11:41

Левандовски и Коман подрались во время тренировки «Баварии»

Спорт-Экспресс10:54

Немецкие СМИ сообщили о драке Левандовски и Комана на тренировке «Баварии»

Sport.ru11:44

На тренировке «Баварии» произошла драка

Газета.Ru10:37

Левандовски и Коман подрались на тренировке «Баварии»

Sport24.ru09:48

СМИ: Левандовский и Коман подрались на тренировке «Баварии»

Матч ТВ10:42

Левандовски и Коман подрались на тренировке «Баварии»

Sports.ru10:00
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