Футбол
Футболисты «Баварии» подрались на тренировкеNews.ru 11:10
Футболистов разнимали защитники Никлас Зюле и Джером Боатенг. Главный тренер мюнхенцев Нико Ковач продолжил тренировку, несмотря на инцидент. В текущем сезоне Левандовски провёл 39 матчей за «Баварию», забил 35 мячей и отдал семь результативных передач.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Космос
Израильский аппарат разбился при посадке на Луну
Обновлено в 15:29
Происшествия
Официант «Кофемании» назвал сумму заказа компании Кокорина и Мамаева
Сумма заказа компании Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе "Кофемания" составил около 18 тысяч рублей, передает корреспондент RNS из зала "Сумма счета была, если мне можно называть, около 18 тысяч рублей", — сказал свидетель Ринат Токтаров, официант кафе.
Обновлено в 12:55
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Футбол
«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:53
Политика
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире телеканала «1+1»
Президент Украины Петр Порошенко, неожиданно появившийся в вечернем телешоу в студии телеканала "1+1", пригласил в четверг лидера президентской гонки Владимира Зеленского на предвыборные дебаты в студию.
Обновлено в 16:14
Политика
Вячеслав Володин проголосовал за изоляцию Рунета, хотя находился в Саратовской области
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оказался среди проголосовавших за законопроект об изоляции Рунета, хотя весь день находился в Саратовской области.
Обновлено в 16:17
Общество
В Роскачестве определили худший корм для собак
В Роскачестве проверили сухой собачий корм 39 брендов, цена которого варьируется от 55,44 до 1327,5 рублей за 1 кг.
Обновлено в 01:30
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Технологии
Bloomberg: Amazon подслушивает своих пользователей
Тысячи сотрудников компании Amazon, у которой есть голосовой помощник Alexa, прослушивают записи общения пользователей с умными колонками, чтобы улучшить сервис, утверждает Bloomberg со ссылкой на семерых источников, работавших над программой.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о доходах шестилетнего сына
О доходах ребенка прессе рассказала Яна Рудковская. По словам продюсера, ее сын решил сделать для нее дорогой подарок ко дню матери.
Обновлено в 07:55
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
Обновлено в 15:38
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Хоккей
Никита Гусев покинул СКА и в ближайшее время перейдет в «Вегас»
Как стало известно "СЭ", Никита Гусев покинул расположение СКА и в ближайшее время присоединится к "Вегасу", за который сыграет в плей-офф.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков»
Израильский аналитик Яков Кедми назвал беспрецедентным уровень военного присутствия США в районе Черного моря после прибытия на Украину американских «морских котиков».
Обновлено в 14:01
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Политика
Бывшего советника Обамы обвинили в даче ложных показаний
Бывшего советника экс-президента США Барака Обамы Грегори Крейга обвинили в даче ложных показаний относительно его работы на украинские власти.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
Обновлено в 08:58
Происшествия
Сбежавших на Украину полицейских уволили из рядов МВД России
Оба сбежавшие на Украину российские полицейские уволены из рядов МВД России, об этом в четверг, 11 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Андрей Чадов признался, что два года не общался с родным братом
Известный актер Андрей Чадов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» признался, что в течение двух лет не общался со своим младшим братом Алексеем Чадовым.
Обновлено в 05:28
Единоборства
Липатова завоевала серебро на ЧЕ по борьбе
Обновлено в 13:02
Игры
В War Thunder началась акция «Фронтовой механик»
Обновлено в 13:56
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Политика
WikiLeaks: Джулиан Ассанж арестован по запросу на экстрадицию в США
Арест Джулиана Ассанжа был произведен по запросу на экстрадицию в США, заявил портал WikiLeaks 11 апреля после ареста Ассанжа в Лондоне.
Обновлено в 09:41
Политика
Ассанжа предал Ленин из Эквадора
Решение о выдаче Ассанжа принималось в Эквадоре на самом высоком уровне: с объяснениями выступил нынешний президент страны Ленин Морено.
Обновлено в 11:00