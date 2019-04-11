Футбол

Футболисты «Баварии» подрались на тренировкеРБК 12:37

В четверг на тренировке мюнхенской «Баварии» произошел конфликт с участием двух футболистов, сообщает Bild. По информации издания, польский нападающий Роберт Левандовски и французский хавбек Кингсли Коман сначала обменялись оскорблениями, а затем подрались.
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Левандовски подрался с Команом на тренировке «Баварии»

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Левандовски и Коман подрались на тренировке «Баварии»

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Левандовски и Коман подрались на тренировке «Баварии»

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Sport.ru11:44

Левандовски и Коман подрались во время тренировки «Баварии»

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