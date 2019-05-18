Футбол
Футболисты «Барселоны» выступили против перехода Антуана ГризманнаРБК 09:16
Футболисты «Барселоны» выступили против перехода в команду лучшего бомбардира мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, передает Diario Sport. По информации издания, игроки каталонского клуба объявили руководству, что не будут рады трансферу.
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