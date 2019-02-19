Футбол

Футболисты «Барселоны» прибыли в ЛионМатч ТВ 18 февраля в 07:33

Лион — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Люмьер»
Уссем Ауар
3′
Лео Дюбуа
33′
67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Бертран Траоре
Люка Тузар
69′
Мартен Терье
Максвелл Корне
76′
80′
Серхи Роберто
81′
Серхи Роберто
Артуро Видаль
Танги Ндомбеле
Папе Диоп
84′
88′
Нелсон Семеду
Пресс-служба «Барселоны» поприветствовала Лион, опубликовав фотографию с прибытия команды во французский город. Во вторник сине-гранатовые встретятся с «Лионом» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
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