Футбол

Футболисты «Барселоны» прибыли в ЛионМатч ТВ вчера в 07:33

Лион — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Люмьер»
Уссем Ауар
3′
Лео Дюбуа
33′
67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Бертран Траоре
Люка Тузар
69′
Мартен Терье
Максвелл Корне
76′
80′
Серхи Роберто
81′
Серхи Роберто
Артуро Видаль
Танги Ндомбеле
Папе Диоп
84′
88′
Нелсон Семеду
Пресс-служба «Барселоны» поприветствовала Лион, опубликовав фотографию с прибытия команды во французский город. Во вторник сине-гранатовые встретятся с «Лионом» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стали известны составы «Лиона» и «Барселоны» на матч Лиги чемпионов

РИА Новости14:23

«Лион» - «Барселона»: прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс12:36

Футболисты «Барселоны» прибыли в Лион

Матч ТВвчера в 07:33

«Лион» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Евро-футбол.ру14:30

«Лион» — «Барселона»: котировки на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Чемпионат03:39

Лига Чемпионов, 1/8 финала, Первый матч, Лион - Барселона, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru14:15

«Барселона» опубликовала заявку на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

Soccer.ru17 февраля в 07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Происшествия

В Иркутске более 500 человек эвакуировали из горящего общежития

Обновлено в 20:34
Происшествия

Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести

Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.
Обновлено в 13:55
Политика

Назван размер введенных Гитлером пенсий для бельгийских нацистов

В Бельгии 27 жителей страны продолжают получать от Германии пенсии, назначенные им в 1941 году в соответствии с декретом Гитлера, пишет газета De Morgen.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

Космическое «Окно» России увеличено с 40 до 50 тыс. километров

Обновлено в 18:55
Политика

В бундестаге признались в нарушении Германией международного права

Отчет экспертов, подготовленный специально для парламента Германии, показал, что решение Берлина признать Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы было спорным с точки зрения международного права, сообщает телеканал Das Erste.
Обновлено в 18:59
Происшествия

СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Приморье

Следователи в Приморье возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек на пожаре в частном доме, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Обновлено в 18:58
Политика

На Украине призвали отказаться от участия в Евровидении из-за России

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что украинской стороне стоит отказаться от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» из-за России.
Обновлено в 20:14
Происшествия

Истребитель F-2 сил самообороны Японии пропал с радаров

Обновлено в 20:48
Экономика

Реальные доходы россиян снова упали

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го.
Обновлено в 12:36
Политика

Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США

Украина открыто вмешивается во внутренние дела США, считают в российском посольстве в Вашингтоне.
Обновлено в 17:39
Происшествия

В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез

Одиннадцать учеников школы №72 в Санкт-Петербурге почувствовали себя плохо при проведении кожной пробы для определения туберкулеза (диаскинтест).
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Названы условия победы России над НАТО и Японией

Сивков указывает, что РФ располагает достаточным количеством тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации и боевых вертолетов, чтобы участвовать в локальном конфликте с США и их союзниками, но испытывает нехватку легких истребителей, самолетов дальней и разведывательной авиации, дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также транспортных вертолетов.
Обновлено в 16:14
Общество

Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране

Большинство россиян — 62 процента — не верят, что в стране можно вести честный бизнес.
Обновлено в 16:56
Футбол

«Барселона» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

"Барселона" и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:14
Хоккей

Артемий Панарин не сыграет с «Монреалем»

Обновлено в 18:34
Политика

МИД Швеции вызвал посла Венгрии

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Венгрии Адриен Мюллер из-за высказывания венгерского вице-премьера Жольта Шемьена.
Обновлено в 18:07
Общество

Наследство Лагерфельда может получить его кошка

Обновлено в 16:45
Общество

Клинику Елены Малышевой оштрафовали на 100 тысяч рублей

Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Источник рассказал о модернизации стартового комплекса в Плесецке

Третий стартовый комплекс в Плесецке планируется модернизировать под ракету-носитель "Союз-2" в 2022 году, на космодроме под эту ракету уже реконструированы два стартовых комплекса, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:02
Экономика

Руководство ЦБ встретится с акционерами банка «Восточный»

Руководство Банка России 20 февраля проведёт встречу с конфликтующими акционерами банка «Восточный».
Обновлено в 14:23
Экономика

Налог для самозанятых хотят ввести по всей стране с 2020 года

Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход (известный как налог для самозанятых) во всех регионах России с 2020 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министра Андрея Лаврова.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

США направили эсминец в Черное море

Американский эсминец "Дональд Кук" направляется в Черное море во второй раз с начала года, сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков, обвинявшийся в экстремизме, вышел на свободу из мордовской колонии 19 февраля.
Обновлено в 03:22
Политика

В МИД Кубы обвинили США в переброске войск к Венесуэле

Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что американские власти перебросили свои войска к территории Венесуэлы.
Обновлено в 18:31
Общество

Суд признал приговор бывшей жене Джигарханяна законным

Останкинский суд Москвы признал законным приговор бывшей жене народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской, осужденной на 200 часов обязательных работ за нарушение тайны личной жизни, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:42
Общество

Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»

Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.
Обновлено в 08:23
Экономика

В России подсчитали соотношение зарплат начальников и подчиненных

Самый большой разрыв присутствует, по данным 2017 года (более свежих цифр пока нет), в научной и технической сферах - 19,5 раза, в финансовой сфере, страховании, торговле, ремонте автотранспорта, информации и связи - 16 раз, добавила Любовь Ельцова.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

Лидер «Джебхат ан-Нусры» получил тяжелое ранение головы

Лидер организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее называлась «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани получил вечером 18 февраля тяжелое осколочное ранение головы в результате взрыва в сирийском городе Идлиб.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие

На Украине объявили в розыск «офицера ГРУ» из расследования Bellingcat

Имя Олега Иванникова упоминалось в расследовании издания Bellingcat.
Обновлено в 18:09
Армия и оружие

Военным запретили смартфоны и соцсети на службе

Окончательное чтение в Госдуме прошел законопроект, который запрещает военнослужащим и призывникам иметь при себе на службе телефоны и другие устройства с подключением к интернету.
Обновлено в 04:28
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное