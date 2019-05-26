Футбол
Футболисты «Астон Виллы» победили «Дерби Каунти» и пробились в АПЛРИА Новости 12:06
"Астон Вилла" одержала победу над "Дерби Каунти" в финале плей-офф Чемпионшипа и завоевала право выступать в английской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне. Встреча, прошедшая в понедельник на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Астон Виллы".
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Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
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