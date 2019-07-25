Происшествия

Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападениюВести.Ru 16:26

Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона. Футболисты ехали на машине, но дорогу им перегородили двое вооруженных ножами мужчин на скутерах.
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В Лондоне неизвестные с ножами напали на Месута Озила

РИА Новости16:08

Колашинац отбился от вооружённых преступников

RT на русском16:50

Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

Вести.Ru16:26

СМИ: футболисты «Арсенала» Озил и Колашинац подверглись нападению в Лондоне

ТАСС16:52

Заявление полиции о нападении на Езила и Колашинаца

Спорт-Экспресс16:17

Озил и Колашинац подверглись вооружённому нападению

Чемпионат16:50

Полиция Лондона прокомментировала нападение на игроков «Арсенала»

Газета.Ru16:55
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
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Компания Sony представила компактную фотокамеру Cyber-shot DSC-RX100 VII, которая относится к премиум-классу.
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Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
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В сенате США призвали защищать выборы от хакеров «бумажными копиями»

Как следует из документа, сенаторы предлагают, в частности, ввести систему двухуровневой идентификации для доступа к базам данных штатов, обновить программное обеспечение в системах регистрации избирателей, установить специальные сенсоры по контролю над системами, создать резервные копии баз избирателей, в том числе бумажные, и ряд других мер.
Обновлено в 16:10
Религия

Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Интернет

В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10

Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
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Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой

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Володин рассказал, почему не читает Telegram-каналы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не читает Telegram-каналы, потому что не считает их информацию достоверной.
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Выброс пламени из двигателя SpaceX Starhopper попал на видео

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Появилось видео нападения на Порошенко

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Украинский генерал сообщил о военном ответе РФ на задержание танкера

После задержания танкера Nika Spirit в Одесской области Украина должна быть готова к "российскому наступлению".
Обновлено в 17:37
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В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина

70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
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В салоны Samsung приглашают прийти с собаками

Для продвижения акции компания придумала необычную рекламную кампанию, главным героем которой стала собака, которая катается на скейте.
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Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения

У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
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Любовь Соболь вынесли из здания МГИК

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Россия ограничила для иностранцев российский рынок газовых турбин

В отношении турбин мощностью до 35 МВт устанавливаются ограничения по доли стоимости иностранных товаров, использованных для их производства: не более 50% до 31 декабря 2019 года и не более 30% после этого.
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В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида

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Госдума одобрила увеличение размера выплат семьям с детьми

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Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток

Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.
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Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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Сеад Колашинац
Немецкий футболист
Немецкий и боснийский футболист, защитник клуба «Арсенал» и сборной Боснии и Герцеговины.
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