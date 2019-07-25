Происшествия
Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападениюВести.Ru 16:26
Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона. Футболисты ехали на машине, но дорогу им перегородили двое вооруженных ножами мужчин на скутерах.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
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Гаджеты
Представлена камера Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII
Компания Sony представила компактную фотокамеру Cyber-shot DSC-RX100 VII, которая относится к премиум-классу.
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Здоровье
В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.
Обновлено в 06:36
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Обновлено в 16:59
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Политика
В Совфеде потребовали от Украины незамедлительного возвращения танкера
Ранее Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что задержание российского танкера – провокация, навязанная Украине извне.
Обновлено в 13:39
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла
Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 95 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 95, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:33
Политика
В сенате США призвали защищать выборы от хакеров «бумажными копиями»
Как следует из документа, сенаторы предлагают, в частности, ввести систему двухуровневой идентификации для доступа к базам данных штатов, обновить программное обеспечение в системах регистрации избирателей, установить специальные сенсоры по контролю над системами, создать резервные копии баз избирателей, в том числе бумажные, и ряд других мер.
Обновлено в 16:10
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено вчера в 15:22
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Общество
Володин рассказал, почему не читает Telegram-каналы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не читает Telegram-каналы, потому что не считает их информацию достоверной.
Обновлено в 16:09
Космос
Выброс пламени из двигателя SpaceX Starhopper попал на видео
Обновлено в 05:20
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Политика
Украинский генерал сообщил о военном ответе РФ на задержание танкера
После задержания танкера Nika Spirit в Одесской области Украина должна быть готова к "российскому наступлению".
Обновлено в 17:37
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Гаджеты
В салоны Samsung приглашают прийти с собаками
Для продвижения акции компания придумала необычную рекламную кампанию, главным героем которой стала собака, которая катается на скейте.
Обновлено в 11:18
Политика
Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения
У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
Обновлено в 13:55
Политика
Любовь Соболь вынесли из здания МГИК
Оппозиционного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома вместе с диваном, на котором она сидела.
Обновлено в 16:41
Происшествия
В Германии загорелся военный полигон
Обновлено в 12:37
Космос
В калужском музее расскажут о космических первопроходцах
Обновлено 23 июля в 09:29
Экономика
Россия ограничила для иностранцев российский рынок газовых турбин
В отношении турбин мощностью до 35 МВт устанавливаются ограничения по доли стоимости иностранных товаров, использованных для их производства: не более 50% до 31 декабря 2019 года и не более 30% после этого.
Обновлено в 13:19
Космос
В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида
В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
Обновлено вчера в 07:46
Общество
Госдума одобрила увеличение размера выплат семьям с детьми
Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении количества семей, имеющих право на получение выплат после рождения первого или второго ребенка.
Обновлено вчера в 07:18
Армия и оружие
Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток
Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.
Обновлено вчера в 22:25
Музыка
Бузова заявила о своем последнем концерте
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пригласила поклонников на свой последний концерт. Об этом она сообщила в своем Инстаграме.
Обновлено в 07:10