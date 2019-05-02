Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» обыграть «Валенсию»Metaratings вчера в 16:51

Все про Спорт ру

Политика В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".

Гаджеты У Tesla нашли проблемы с аккумуляторами В автомобилях Tesla нашли проблемы с аккумуляторами.

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Происшествия После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.

Экономика Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Политика Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка» Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обсудил ситуацию вокруг «ПриватБанка» с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Экономика Инвесторы поверили в перспективы Under Armour. Акции подорожали на 8% Акции Under Armour подорожали после публикации квартальных данных и обновления прогноза по доходам в лучшую сторону.

Политика В Совфеде оценили идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал предложение главы МИД Украины Павла Климкина пройтись в День Победы по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев" неадекватным.

Спорт Двукратный призер Олимпийских игр лыжница Юлия Белорукова вышла замуж Двукратный призер Олимпийских игр российская лыжница Юлия Белорукова вышла замуж за лыжника Никиту Ступака, сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Авто Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.

Шоу-бизнес Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.

Футбол «Рубин» обыграл «Оренбург» в РПЛ В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский "Рубин" дома победил "Оренбург", передает "Советский спорт".

Политика В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге» В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.

Политика В Раде уверены, что у России и Украины очень много общего ИА «Ореанда-Новости» Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Россией и Украиной обща лишь граница, однако в раде заявили, что межу соседними государствами гораздо больше общего, чем просто граница.

Армия и оружие Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР «Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.

Происшествия Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.

Кино Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.

Хоккей Овечкин, Дадонов и Кузнецов совместно готовятся к чемпионату мира Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин в рамках подготовки сборной России к чемпионату мира в Словакии провел совместную тренировку с Евгением Дадоновым и Евгением Кузнецовым.

Происшествия В Москве чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода В Москве чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Боциева сбила пешехода, переходившего дорогу.

Политика Григорию Лепсу запретили въезд в Литву Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Шоу-бизнес Екатерина Андреева искупалась в купелях в Красноусольске Екатерина Андреева отметила Праздник Весны и Труда в Красноусольске. Телеведущая провела время с пользой для здоровья.