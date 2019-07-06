Футбол

Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка АмерикиВести.Ru 16:59

В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
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Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

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Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
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В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

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