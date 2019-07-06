Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка АмерикиВести.Ru 16:59
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
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