Футбол

Футболисту наступили на лицо во время матчаNews.ru 08:46

Футболист английского «Рединга» Нелсон Оливейра получил серьёзную травму головы во время очередного матча Чемпионшипа с «Астон Виллой». Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс в ходе единоборства случайно наступил ему на лицо, сообщает SPOTRbible.
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Игроку «Рединга» наступили на лицо во время матча

Матч ТВ13:05

Футболист клуба «Астон Вилла» наступил бутсой на лицо соперника во время матча Чемпионшипа

RT на русском10:05

Ужас дня. Игроку «Рединга» наступили на лицо. Фото 18+

Спорт-Экспресс08:21

Футболисту наступили бутсой на лицо и изуродовали его

Lenta.ru08:55

Футболисту рассекли лицо во время матча в Англии

Газета.Ru08:29

Игроку «Рединга» наступили бутсой на лицо в разгаре борьбы. Жуткое зрелище

РИА Новости09:14

Форварду «Рединга» Оливейре наступили бутсой на лицо во время матча

Sports.ru08:12
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
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Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
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