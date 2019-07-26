Общество
Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счетаГазета.Ru 05:10
Экс-футболист сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов отныне не имеет права пользоваться своими счетами, а также выезжать за пределы России, передает "СтарХит".
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Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
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Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
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В Британии оштрафовали RT на миллионы
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СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
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Обновлено в 06:58
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Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол
Тульский «Арсенал» дебютировал в еврокубках поражением от «Нефтчи»
Футболисты тульского "Арсенала" потерпели поражение от бакинского "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 14:54
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:56
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
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Происшествия
В Подмосковье столкнулись два пассажирских теплохода
На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два пассажирских теплохода, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 06:14
Футбол
Роман Орещук: «Трансферная кампания „Динамо“ еще не закончена»
Трансферная кампания «Динамо» еще не закончена, — сказал Орещук.
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Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Наука
Проецирующий «лазерную стену» светофор разработали в России
Холдинг «Швабе», входящий в Ростех, разработал уникальный образец светофора, который может проецировать «лазерную стену».
Обновлено в 06:54
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Властелин Рады озвучил планы на рынок земли, медицину и пенсии
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах его команды на рынок земли, медицину, образование и пенсии.
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Политика
Польша пригласит Владимира Путина на 75-летие освобождения Освенцима
В Польше планируют пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения советскими войсками концетрационного лагеря Аушвиц-Биркинау в Освенциме.
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Экономика
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150 полицейских ищут исчезнувших в Германии россиянок
В Германии 150 полицейских занимаются поисками двух россиянок, которые пропали в середине июля.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
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Футбол
Анчелотти подтвердил интерес «Наполи» к Николя Пепе
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти признался, что хочет видеть в команде нападающего "Лилля" Николя Пепе.
Обновлено вчера в 19:39
Общество
В Совфеде одобрили продление «дачной амнистии» до марта 2021 года
Совет Федерации одобрил принятый накануне законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, передает ТАСС.
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