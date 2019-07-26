Экс-футболист сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов отныне не имеет права пользоваться своими счетами, а также выезжать за пределы России, передает "СтарХит".

Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

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