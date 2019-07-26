Общество
Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счетаГазета.Ru 05:10
Экс-футболист сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов отныне не имеет права пользоваться своими счетами, а также выезжать за пределы России, передает "СтарХит".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
Общество
Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность
В четверг, 25 июля, полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском районе области, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 07:40
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Политика
В США отреагировали на задержание Украиной российского танкера
Посольство США на Украине оценило задержание на украинским силовиками российского танкера.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Полиция занялась бандой подростков, терроризирующих жителей Мещеры
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
Участницу Олимпиады-2016 арестовали с 50 кг наркотиков
Участницу Олимпиады в Рио-де-Жанейро бегунью Мадию Гафур арестовали в Германии, сообщает Sporza.
Обновлено в 09:51
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Политика
В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь
В США на федеральном уровне решили вернуть для преступников высшую меру наказания в виде смертной казни.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии
Двоим братьям из Удмуртии грозит пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Обновлено в 08:30
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Гаджеты
Российские геймеры смогут купить новые ноутбуки ASUS ROG
Бренд Republic of Gamers от компании ASUS вышел на рынок РФ с обновленными геймерскими ноутбуками.
Обновлено в 05:20
Транспорт
Собянин осмотрел строительство станции метро «Шереметьевская»
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро: одной из самых сложных станций столичной подземки, на некоторых участках которой строителям приходится работать вручную.
Обновлено в 08:53
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Туристы из Китая ударили россиянку в очереди в музей «Царское Село»
По данным правоохранителей, конфликт между туристами россиянкой, произошел у входа на территорию государственного музея-заповедника «Царское Село».
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Общество
Путин запретил передавать коллекторам долги по ЖКХ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на передачу коллекторам долгов граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 10:07
Футбол
«Барселона» объявила об уходе Сегуры с поста спортивного директора
«Барселона» на своём официальном сайте объявила об уходе Хосепа Сегуры, занимавшего должность спортивного директора клуба.
Обновлено в 06:41
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге
Обвиняемый в убийстве активистки Елены Григорьевой в Петербурге арестован на два месяца.
Обновлено в 09:54
Спорт
ОКР получил официальное приглашение от МОК на Олимпиаду в Токио
Российская команда выступит в Токио под национальным флагом. 💥💥💥 ОКР получил официальное приглашение на Игры-2020 в Токио ➡️ https://t.co/aGcYtxhJSa#Токио2020 #ОИ2020 pic.twitter.com/6GnQcp8Vxn — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 26 июля 2019 г. Это же относится к российским легкоатлетам, которые на данный момент соревнуются на международных турнирах в нейтральном статусе.
Обновлено в 09:14
Экономика
Россия и Китай побили исторический рекорд в уходе от доллара
Доля доллара в платежах за экспорт из России в Китай впервые в истории упала ниже 50 %.
Обновлено в 09:23
Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:40
Кино
Названы победители фестиваля Горький fest
В рамках фестиваля, проходившего в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля на разных площадках прошло 115 показов, в том числе из них - 37 конкурсных фильмов.
Обновлено в 00:53
Технологии
Создан инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ
Результаты анализа могут быть полезны: - разработчикам для выбора конкретной платформы распределенных реестров и создания приложений, - аналитикам рынка для оценки перспектив развития платформ, - тем, кто хочет внедрить распределенные реестры в производство и бизнес, - создателям и распространителям криптовалют.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Лавров: вывод вооружения США в космос начнет гонку вооружений
План США по выводу вооружения в космос может привести к новому витку гонки вооружения.
Обновлено в 10:25
Происшествия
На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода
На канале имени Москвы столкнулись два теплохода.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Обновлено вчера в 01:21