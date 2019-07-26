Экс-футболист сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов отныне не имеет права пользоваться своими счетами, а также выезжать за пределы России, передает "СтарХит".

Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Происшествия Погибшая в Раменском девушка жаловалась подругам на побои Убийство Натальи Басовой на детской площадке в Раменском среди белого дня потрясло общественность.

Общество Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.

Политика Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.

Политика Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400 Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет использование зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 весной 2020 года.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Гаджеты BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.

Политика Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.

Спорт Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Общество МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.

Экономика «Газпром» продал почти 3% своих акций одному покупателю Согласно сообщению «Газпрома», акции были проданы по 200,5 руб. за штуку, таким образом, общая стоимость пакета в 693,627848 млн акций составила 139,07 млрд руб.

Политика Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Аушвица Президента России Владимира Путина пригласят в Польшу на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц в начале 2020 года, сообщил в эфире Польского радио пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.

Спорт Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду 2020 года В пятницу, 26 июля, было официально объявлено, что сборная России в лице Олимпийского комитета получила приглашение на Игры 2020 года в Токио.

Политика В Британии оштрафовали RT на миллионы Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).

Общество ГУ МВД Москвы снова предупредило о незаконности акции 27 июля у мэрии Полиция Москвы снова предупредила, что массовая акция 27 июля у мэрии Москвы не согласована, следовательно незаконна.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова примерила купальник маленького размера Анастасия Волочкова показала кадр в купальнике маленького размера.

Общество Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

Шоу-бизнес Анастасия Уколова отпраздновала развод с мужем Актриса Анастасия Уколова в последнем интервью официально заявила о разводе со своим мужем, Антоном Зенковичем, с которым прожила в законном браке два года.

Политика «Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме» Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.

Политика Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.

Общество Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.

Общество Мусульмане Екатеринбурга помолятся о строительстве мечети вместе Мусульмане Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы помолиться о соборной мечети.

Гаджеты Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд Intel в последний год стала единственным источником модемных чипов для iPhone после того, как Apple оказалась втянута в продолжительное судебное разбирательство со своим предыдущим поставщиком - Qualcomm Inc. После того как в апреле Apple и Qualcomm урегулировали спор, Intel сообщила об уходе из бизнеса модемных чипов для смартфонов.