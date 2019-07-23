Футбол

Футболисту Марезу могут запретить въезд на территорию ЕгиптаPravda.Ru 05:15

Футболисту сборной Алжира и "Манчестер Сити" Рияду Марезу могут запретить въезд на территорию Египта, сообщает Awarenessng.com. Игрок не пожал руку премьер-министру этой страны Мустафе Мдабули и министру спорта Ашрафу Собхи во время награждения на Кубке Африки.
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Алжирский и французский футболист, крайний полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Алжира. Участник чемпионата мира 2014 года.
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Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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