Футбол
Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матчеИзвестия 10:33
Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
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Обновлено в 07:01
Хоккей
Сборная Швеции разгромила команду Австрии на ЧМ по хоккею
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Путин поручил установить День географа
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Обновлено в 11:50
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Страховка по банковским вкладам вырастет почти в 10 раз
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Обновлено в 08:27
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Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
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Салон нового Volkswagen Golf показали вживую
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Как сообщают источники, данный комплекс оказался слишком тяжёлым и сложным в эксплуатации, а также неэффективным против большинства летательных аппаратов.
Обновлено в 11:17