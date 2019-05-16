Футбол

Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матчеИзвестия 10:33

Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
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Ильину грозит 10 матчей дисквалификации, Мирзову – четыре

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КДК рассмотрит инцидент с участием Мирзова и Ильина в понедельник. Футболисты приглашены на заседание

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Мирзова и Ильина пригласят на следующее заседание КДК РФС

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«Урал» о Мирзове и Ильине: после тяжёлой игры можно выяснить отношения по-мужски

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Инцидент с оскорблением Мирзова после игры с «Уралом» рассмотрит КДК

Тульские новости09:30
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Первый канал аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

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У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

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Происшествия

Неизвестные отобрали сумку с 1 млн рублей у мужчины в Новой Москве

Злоумышленники напали на мужчину в поселке Мосрентген в Новой Москве и отобрали у него сумку с крупной суммой денег.
Обновлено в 11:57
Политика

Путин прокомментировал вопрос вывоза московского мусора в Архангельск

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Футбол

Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед»

Английский клуб "Шеффилд Юнайтед" получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, передает ТАСС.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Политика

Путин призвал чиновников к реакции собаки Павлова на нарушения

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что местные власти должны реагировать на сообщения о нарушениях мгновенно, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем

Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Авто

В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка

Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено в 10:02
Космос

Американский модуль МКС может стать непригодным для сна

Обновлено в 12:43
Авто

В России распродали все автомобили Lifan X70

Все дилерские запасы автомобилей Lifan X70 в России распроданы.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Единоборства

Российский боец UFC Олейник назвал дату следующего боя

Россиянин Алексей Олейник проведёт свой следующий поединок 20 июля на турнире UFC Fight Night в Сан-Антонио, США.
Обновлено в 12:20
Политика

Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией

Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Хоккей

Сборная Швеции разгромила команду Австрии на ЧМ по хоккею

Шведская национальная команда добыла крупную победу над сборной Австрии на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 12:35
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Назван способ прохода авианосцев США в Черное море

США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Авто

В России упали продажи автомобилей с механической коробкой передач

Обновлено вчера в 16:00
Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
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Политика

Путин поручил установить День географа

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству установить 18 августа День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 11:50
Финансы

Страховка по банковским вкладам вырастет почти в 10 раз

Вкладчики российских банков смогут рассчитывать на повышенную компенсацию в случае их банкротства, рассказал в интервью РИА Новости глава государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.
Обновлено в 08:27
Политика

Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Экономика

Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги

Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Общество

Короля Бельгии оштрафовали за отказ пройти тест на отцовство

Апелляционный суд Брюсселя сегодня оставил в силе судебное решение, согласно которому королю бельгийцев Альберту II надлежит пройти тест на отцовство по требованию его предполагаемой внебрачной дочери Дельфины Боэль.
Обновлено в 12:29
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
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Футбол

Голкипер «Барселоны» тер Штеген получил травму колена

Немецкий голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген получил травму, сообщается на странице испанского футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 12:16
Авто

Салон нового Volkswagen Golf показали вживую

В Сети появилась фотография салона нового Volkswagen Golf.
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Армия и оружие

Российские зенитки оказались беспомощными против атаки дронами

Как сообщают источники, данный комплекс оказался слишком тяжёлым и сложным в эксплуатации, а также неэффективным против большинства летательных аппаратов.
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Российский футболист, полузащитник клуба «Ростов», на правах аренды выступающий за тульский «Арсенал».
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