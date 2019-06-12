Футбол

Футболистки сборной США забили Таиланду 13 безответных мячей на ЧММатч ТВ вчера в 16:53

Женская сборная США разгромила команду Таиланда в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 13:0, что является новым рекордом ЧМ по футболу среди женщин. Предыдущий рекорд принадлежал сборной Германии, которая забила Аргентине 11 безответных мячей.
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Футболистки сборной США забили Таиланду 13 безответных мячей на ЧМ

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