Футболистки сборной США забили Таиланду 13 безответных мячей на ЧММатч ТВ вчера в 16:53

Женская сборная США разгромила команду Таиланда в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 13:0, что является новым рекордом ЧМ по футболу среди женщин. Предыдущий рекорд принадлежал сборной Германии, которая забила Аргентине 11 безответных мячей.

Экономика В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

Происшествия Ургант высмеял полицейских, задержавших Голунова Говоря о полицейских, Ургант отметил, что им нужно теперь как-то объяснить происхождение наркотиков в квартире Голунова.

Общество Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.

Общество В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.

Политика Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.

Политика Зеленский отменил еще два указа Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский вновь отменил несколько указов, подписанных предыдущим главой государства Петром Порошенко, следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера.

Происшествия Мать Голунова отреагировала на его освобождение Мать журналиста "Медузы" Ивана Голунова прокомментировала его освобождение.

Происшествия Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета Пилот вертолета, врезавшегося в небоскреб в Нью-Йорке, не имел права управлять им в условиях плохой видимости.

Происшествия Журналист Иван Голунов вышел на свободу Во вторник, 11 июня, московские правоохранители отпустили журналиста «Медузы» Ивана Голунова на свободу.

Происшествия Два человека пострадали при пожаре в квартире в Зеленограде В жилом доме в Зеленограде произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей под Геленджиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Общество Стали известны результаты ЕГЭ по математике Сегодня выпускникам станут известны итоги первого обязательного единого госэкзамена — математики.

Происшествия У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.

Финансы Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поддержал курс Банка России на наращивание золота в резервах России.

Политика Парламент Гонконга отложил принятие поправок к закону об экстрадиции Ранее поступали сообщения о многотысячной акции протеста около здания заксобрания Гонконга против принятия поправок, позволяющих выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми этот административный район не имеет соглашения об экстрадиции, например, континентальной части Китая.

Футбол Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020 В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.

Политика США ввели новые санкции против Сирии Напомним, в мая президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год ранее введённых ограничительных мер в отношении Сирии.

Политика 12 июня страна отмечает День России Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.

Общество Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.

Шоу-бизнес L’One ушел из Black Star со скандалом Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.

Шоу-бизнес София Каштанова родила сына в бассейне Как оказалось, в момент появления сына на свет 31-летняя Каштанова находилась в специальном акушерском бассейне.