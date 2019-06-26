Футболистка сборной США оскорбила Белый домГазета.Ru вчера в 12:07

Вице-капитан женской сборной США Меган Рапино оскорбила Белый дом, когда говорила о том, что не собирается его посетить, передает Independent. Она заявила, что не собирается посещать резиденцию президента США Дональда Трампа, если сборная Америки выиграет чемпионат мира - 2019.

Происшествия В Крыму два десантника утонули после прыжка с парашютом В Крыму погибли два десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду.

Общество Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

Политика Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.

Авто Названы рублевые цены на обновленный Land Rover Discovery Sport Названы рублевые цены на обновленный британский кроссовер Land Rover Discovery Sport.

Наука Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100 Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.

Происшествия В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.

Армия и оружие Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства «Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.

Шоу-бизнес Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.

Политика В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Футбол Хосеп Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Барселону».

Армия и оружие Зеленский поручил начать внедрять в ВСУ стандарты НАТО Президент добавил, что с 2020 года на Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельность ВСУ, прежде всего, в подготовке войск.

Политика Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.

Политика ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации Резолюция по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, отметил ранее руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Транспорт На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.

Происшествия ФСБ сообщила о ликвидации в Саратове террориста «ИГ» Пресс-служба Федеральной службы безопасности РФ сообщила о предотвращённом в Саратове теракте, который намеревались совершить члены террористической организации «Исламское государство» *.

Происшествия Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В китайском городе Шанхай врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце.

Экономика Путин изменил расчет НДФЛ задним числом Какие выплаты освобождены от НДФЛПодробный список Изменения по НДФЛ задним числом Путин подписал Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ.

Армия и оружие Американский корабль проследил за российским Американский корабль проследил за действиями российского фрегата «Адмирал Горшков» у кубинского побережья.

Общество Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском Райкоке Мощное извержение вулкана привело к гибели фауны и флоры на курильском острове Райкоке.