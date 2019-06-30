Спорт
Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере КомоРБК 20:30
Футболистка сборной Швейцарии по футболу Флориана Исмаили пропала во время прогулки на лодке по итальянскому озеру Комо. Об этом сообщается на странице швейцарского клуба BSC Young Boys в Twitter.
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Обновлено в 13:57
Армия и оружие
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Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.
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Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
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Новое купе BMW M8 Competition представили в Японии
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