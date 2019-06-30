Происшествия
Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере КомоRT на русском вчера в 18:02
Игрок женской сборной Швейцарии по футболу Флориана Исмаили пропала во время прогулки на лодке по итальянскому озеру Комо. Об этом сообщается в Twitter швейцарского клуба «Янг Бойз», капитаном которого является Исмаили.
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