Спорт
Футболистка сборной Швейцарии пропала после купания в озереGazeta.SPb вчера в 17:28
Подробностями инцидента делится пресс-служба футбольной команды «Янг Бойз», капитаном которой была пропавшая девушка. Уточняется, что Исмаили исчезла на озере Комо в Италии – она нырнула в воду и больше ее никто не видел.
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Пропала футболистка сборной Швейцарии. Она прыгнула в озеро Комо и не вынырнула
Sport24.ruвчера в 16:18
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