Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере КомоRT на русском вчера в 18:02

Игрок женской сборной Швейцарии по футболу Флориана Исмаили пропала во время прогулки на лодке по итальянскому озеру Комо. Об этом сообщается в Twitter швейцарского клуба «Янг Бойз», капитаном которого является Исмаили.

Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо

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