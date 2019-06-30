Спорт
Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере КомоRT на русском 18:02
Игрок женской сборной Швейцарии по футболу Флориана Исмаили пропала во время прогулки на лодке по итальянскому озеру Комо. Об этом сообщает официальная страница швейцарского клуба «Янг Бойз», капитаном которого является Исмаили, в социальной сети Twitter.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:23, Вашингтон
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