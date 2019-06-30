Футбол

Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере КомоРоссийская газета 16:20

Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick. Сообщается, что Исмаили отдыхала с подругой в субботу на озере Комо.
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