Происшествия
Футболистка сборной Швейцарии исчезла на озере КомоПолитика Сегодня 02:21
Футболистка сборной Швейцарии Флориана Исмаили пропала во время прогулки на итальянском на озере Комо. Об этом сообщает издание Blick в понедельник, 1 июля. Известно, что 24-летняя спортсменка и ее подруга арендовали резиновую лодку для прогулки по озеру 29 июня.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Общество
В среду в Москве снова похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что после теплого начала рабочей недели в столицу вновь вернется прохладная погода.
Обновлено в 05:09
Экономика
Россияне залезли в долги и отказались от сбережений
Учитывая прирост рублевой и валютной наличности на руках у населения по итогам 2018 года, делается вывод, что на сбережения приходится лишь 3,7 процента доходов.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком
Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.
Обновлено в 05:00
Политика
Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе
Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Политика
Иран превысил лимит обогащенного урана по ядерной сделке
Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие
Швеция решила усилить систему ПВО на острове Готланд из-за России
Шведские военные заявили, что развернут обновленную систему ПВО на острове Готланд в Балтийском море.
Обновлено в 08:36
Политика
Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы ЕК
Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы Европейской комиссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам после объявления перерыва в работе саммита глав ЕС.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой
Юморист опубликовал в Сети видео, на котором семья пришла "здороваться с морем", а также, отвечая на вопросы фанатов под постом, рассказал о здоровье Примадонны.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
Обновлено в 08:24
Финансы
В Минфине призвали ограничить потребительское кредитование в РФ
Замминистра согласился с ранее озвученным мнением главы Минэкономразвития Максима Орешкина, что рынок потребительского кредитования необходимо жёстко ограничивать.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
В ЛНР сбили беспилотник украинских силовиков
Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которого планировалось сбросить на территорию республики листовки с угрозами.
Обновлено в 07:48
Спорт
Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила
Обновлено в 06:04
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Гаджеты
16-ядерный AMD Ryzen 9 3950X протестирован в Cinebench R15
Хотя возможность приобретения 16-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3950X представится ещё нескоро (запуск состоится лишь в сентябре), инженерные образцы чипа уже, как видно, находятся в обращении.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник
В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев
Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Авто
Обновленный внедорожник Haval H9 вышел на рынок
Китайский автогигант Great Wall объявил старт продаж рестайлинговой версии флагманского внедорожника Haval H9.
Обновлено в 02:11
Политика
Макрон констатировал провал саммита ЕС
Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская решилась на ЭКО: «Ищу донора яйцеклетки»
«Ищу донора яйцеклетки для ЭКО», ― написала Успенская.
Обновлено в 08:30
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Политика
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове
Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей.
Обновлено в 08:14